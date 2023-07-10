Транспорт 10 июля 2023, 11:29 Автоэксперт Шапарин назвал авто марки Lada самыми угоняемыми машинами в России

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Чаще всего внимание угонщиков привлекают авто марки Lada, поскольку сейчас эти машины являются лидерами российского автомобильного рынка. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, также на фоне роста поставок машин из Китая в ближайшие годы увеличится число похищаемых китайских авто. В особой зоне риска будет марка Kaiyi, машина станет одним из лидеров по угону из-за высокого спроса.

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Шапарин отметил, что в числе самых угоняемых останутся Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Land Cruiser.