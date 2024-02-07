Транспорт 07 февраля 2024, 18:29 Автоэксперт Шапарин: Lada Aura может работать в такси только при наличии подушек безопасности

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«АвтоВАЗ» планирует выпускать седан Lada Aura в комплектации для такси. Эти машины можно допустить к работе в службах только после того, как они получат в штатную комплектацию две подушки безопасности, сообщил автоэксперт Антон Шапарин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, также седанам необходим надежный мотор и комфортный салон, сейчас «АвтоВАЗ» не может обеспечить все эти требования. При этом таксисты уже привыкли к корейским и японским автомобилям, поскольку они более прогнозируемы и понятны, сообщил «ФедералПресс».

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«„АвтоВАЗ“ пытается пристроить свою продукцию кому угодно, пусть пристраивает ее государству, которое готово ее приобретать», — отметил Шапарин.