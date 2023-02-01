Транспорт 01 февраля 2023, 17:12 Автоэксперт Сергей Канаев оценил ограничение скорости электросамокатов до 25 км/ч

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В России утвердили новый стандарт, который ограничил скорость электросамокатов до 25 километров в час, и это оптимальное решение. Об этом RT рассказала директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

По его словам, это оптимальная скорость, которую развивают и велосипедисты. Поэтому вполне справедливо требовать таких ограничений от самокатчиков и тех, кто использует гироскутеры и моноколеса. Однако эксперт выразил сомнения относительно контроля за соблюдением стандарта.

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«Только если те компании, которые сдают самокаты в аренду. Но на них и так не гоняют, потому что у людей сохраняется история GPS-трекинга и они пользуются аккуратно. Всех остальных будет сложно контролировать. Камеры в данном случае бесполезны, так как нет никаких номеров, а сотрудники ГИБДД не будут ходить по тротуарам, паркам, дорогам общего пользования», — сказал Сергей Канаев.