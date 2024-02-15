Транспорт 15 февраля 2024, 13:13 Автоэксперт Сажин заявил, что России нужна своя собственная разработка нового автомобиля

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России нужно создать полностью свой автомобиль, а не крепить эмблемы на китайские машины. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился автоэксперт Владимир Сажин.

Он предположил, что анонсированный Lada XCITE может стать точной копией китайского кроссовера Tiggo 7. Сажин отметил, что сейчас совершаются попытки реанимировать автопром и запустить производство с упором на международное сотрудничество.

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«Но по сути нам нужен концептуально новый автомобиль», — отметил эксперт.

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