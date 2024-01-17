Транспорт 17 января 2024, 12:10 Автоэксперт Сажин: устройства для скрытия номеров чаще всего ставят на дорогие авто

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Как правило, большинство устройств для скрытия номеров располагаются именно на дорогих автомобилях. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Удивительно, что человек может купить себе машину и не хочет платить за стоянку, проезд по платным дорогам и превышение скорости», — подчеркнул он.

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Сажин также отметил, что из-за попыток сэкономить 100 рублей водители рискуют заплатить штраф до 5000 рублей. Кроме того, нарушителям придется снова сдать теоретический экзамен.