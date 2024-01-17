17 января 2024, 12:10
Автоэксперт Сажин: устройства для скрытия номеров чаще всего ставят на дорогие авто
Как правило, большинство устройств для скрытия номеров располагаются именно на дорогих автомобилях. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Удивительно, что человек может купить себе машину и не хочет платить за стоянку, проезд по платным дорогам и превышение скорости», — подчеркнул он.
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Сажин также отметил, что из-за попыток сэкономить 100 рублей водители рискуют заплатить штраф до 5000 рублей. Кроме того, нарушителям придется снова сдать теоретический экзамен.
Штрафы
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