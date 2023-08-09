Транспорт 09 августа 2023, 17:20 Автоэксперт Сажин: стоимость пассажирских перевозок на такси будет только повышаться

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Стоимость поездок на такси будет только повышаться из-за больших затрат перевозчиков на эксплуатационные расходы. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, сейчас в стране высокие тарифы на обслуживание автомобилей такси, в том числе на амортизацию, запчасти и бензин. Снизить цены на перевозки можно только при условии уменьшения затрат на перечисленные расходы.

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При этом Сажин отметил, что в таком случае начнет «хромать» безопасность дорожного движения.