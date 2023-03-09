Транспорт 09 марта 2023, 18:42 Автоэксперт Сажин рассказал о возможном подорожании летних шин

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Увеличение стоимости летних шин будет связано с подорожанием сырьевых материалов и логистики. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, в среднем стоимость летних шин может возрасти на 15-20%. Также цены могут увеличиться до 50% на самом пике межсезонных продаж, однако потом пойдут на спад, считает Сажин.

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Он подчеркнул, что санкции против России на стоимость летних шин повлиять не должны.

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