Транспорт 20 декабря 2023, 18:15 Автоэксперт Сажин рассказал, что омыватели для машин на метиловых спиртах представляют опасность для человека

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Жидкость для омывателя машины на метиловых спиртах является ядовитой и может вызывать резь в глазах, тошноту, быструю утомляемость. В России разрешено пользоваться только изопропиленовой омывающей жидкостью. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он также отметил, что некачественная жидкость опасна не только для здоровья человека, она может привести к аварийной ситуации на дороге.

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«На бутылках часто пишут „минус пятнадцать градусов“, а она уже при десяти градусах превращается на стекле в ледяную корку, что также приводит к ДТП», — сказал он.