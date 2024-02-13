Транспорт 13 февраля 2024, 11:32 Автоэксперт Сажин раскритиковал предупреждающий сигнал о приближении машин у сфетофоров

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В Москве начали тестировать новые светофоры, которые будут предупреждать пешеходов, что из-за поворота может выехать автомобиль. Автоэксперт Владимир Сажин раскритиковал эту инициативу, назвав ее бесполезной, передала Общественная Служба Новостей.

По его словам, существуют более насущные проблемы на российских дорогах, чем эта. А вместо их решения придумывают все новые бесполезные инициативы, вроде отмены мигающего светофора или этой. Сажин напомнил авторам идеи предупреждать пешеходов об автомобиле, что в правилах четко сказано, что водитель обязан пропустить переходящего дорогу человека.

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«Пункт 4,5 говорит о том, что пешеход, ступая на проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, должен убедиться в отсутствии автомобиля», — отметил эксперт.

Он также предложил тратить деньги на пропаганду безопасного вождения и соблюдение ПДД, а не на подобные нововведения.

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