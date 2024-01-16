Транспорт 16 января 2024, 17:40 Автоэксперт Сажин посоветовал водителям не ставить авто на ручник в мороз, чтобы уберечь тормозные колодки

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Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с телеканалом «Звезда» порекомендовал автомобилистам во время сильных морозов не ставить машину на ручник, чтобы уберечь тормозные колодки.

Эксперт пояснил, что тормозные колодки повреждаются лишь в том случае, если машина стоит на стояночном тормозе. Кроме того, не рекомендуется использовать горячую воду для разблокировки тормозных колодок.

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«Лить горячую воду на диски я бы не стал. Колодки ручника находятся внутри диска, и нужно еще знать, куда лить воду», — сказал Сажин.