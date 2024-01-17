Транспорт 17 января 2024, 18:55 Автоэксперт Сажин посоветовал при покупке подержанного авто провести диагностику в автосервисе

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При покупке подержанной машины следует провести диагностику в автосервисе и не делать это самостоятельно, основываясь только на свои ощущения. Такой совет дал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, работники сервиса должны проверить двигатель и ходовку. От покупки машины с нарушением геометрии кузова и отсутствием компрессии двигателя стоит отказаться.Также следует обратить внимание на подкапотное пространство.

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Если двигатель подозрительно чист и блестит, то вероятнее всего продавец хочет скрыть подтеки масла или другие следы активной эксплуатации автомобиля, отметил Сажин.