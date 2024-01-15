Транспорт 15 января 2024, 18:20 Автоэксперт Сажин посоветовал новичкам не выезжать на зимнюю дорогу сразу после получения прав

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Новоиспеченным водителям не стоит садиться за руль и выезжать на зимнюю дорогу сразу после получения водительских прав. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, неопытный водитель выезжает на снежную дорогу и не знает, как себя вести в сложных погодных условиях. Зимний опыт вождения лучше всего приобретать под присмотром инструктора.

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Сажин также посоветовал проходить обучение в автошколе осенью, зимой и весной.