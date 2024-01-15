15 января 2024, 18:20
Автоэксперт Сажин посоветовал новичкам не выезжать на зимнюю дорогу сразу после получения прав
Новоиспеченным водителям не стоит садиться за руль и выезжать на зимнюю дорогу сразу после получения водительских прав. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, неопытный водитель выезжает на снежную дорогу и не знает, как себя вести в сложных погодных условиях. Зимний опыт вождения лучше всего приобретать под присмотром инструктора.
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Сажин также посоветовал проходить обучение в автошколе осенью, зимой и весной.
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