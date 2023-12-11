Транспорт 11 декабря 2023, 19:02 Автоэксперт Сажин посоветовал ездить медленнее, чтобы избежать заносов

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Самый верный способ избежать заноса на заснеженной или скользкой дороге — это ехать медленнее. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он объяснил, что именно зимой особенно важно соблюдать скоростной режим. Но, если заноса избежать не удалось, нужно отталкиваться от привода машины. Если он передний — нужно немного надавить на газ. Если же задний — напротив, отпустить педаль.

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«Не надо думать о том, в какую сторону нужно крутить руль — его нужно крутить так, чтобы машина у вас встала ровно по направлению того курса, куда вы ехали», — подчеркнул эксперт.

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