Транспорт 26 февраля 2024, 18:48 Автоэксперт Сажин: после отмены серого импорта автолюбителям нужно будет заплатить налог

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Процесс ввоза автомобилей через страны Евразийского экономического союза станет прозрачным с 1 апреля 2024 года. После отмены серого импорта автолюбителям нужно будет заплатить налог, сообщил автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

Те водители, которые уже зарегистрировали свой автомобиль, вероятно должны будут доплатить разницу, если он был растаможен.

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«Халява закончилась, теперь либо от машины придется отказаться, продавать ее на запчасти, либо заплатить положенный таможенный и утилизационный сборы, тот самый НДС, на котором вы решили сэкономить, и легализовать автомобиль», — отметил Сажин.