Транспорт 21 декабря 2023, 18:54 Автоэксперт Сажин поддержал инициативу изъятия машин у пьяных водителей

Читать 360tv в

Мера, предполагающая изъятие машины у водителя, если он дважды за полгода попался пьяным за рулем, правильная, однако остается ряд спорных моментов. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, остаются не до конца проработанными моменты, когда машина находится в общем пользовании двух супругов. Или случае, когда нарушитель — иностранец или попался за рулем арендованного автомобиля.

Реклама

«Иностранный же гражданин уехал и был таков. В случае совместной собственности все решается через суд. Бывает и такое, если человек ездит по доверенности, тут по решению Верховного суда будет конфисковываться его имущество. Но что будет с теми, у кого совсем нет имущества — большой вопрос», — подытожил эксперт.

Авторы: