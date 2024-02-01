Транспорт 01 февраля 2024, 15:14 Автоэксперт Сажин: отмена мигающего зеленого на светофорах никак не снизит аварийность

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Эксперимент с отменой мигающего зеленого сигнала светофора, который начался в Москве в конце 2023 года, никак не снизит аварийность на российских дорогах. Такое мнение выразил автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой».

По его словам, в масштабах всей страны эта практика, скорее всего, только повысит аварийность. В такой ситуации следует бороться с манерой водителей нажать на газ перед мигающим зеленым сигналом, чтобы успеть «проскочить» мимо перекрестка.

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Сажин отметил, что причиной подобного поведения автомобилистов становится наличие в ПДД «нештрафуемого» порога превышения скорости.

«Наличие этого „люфта“, который позволяет водителям думать, будто они не нарушили ПДД, нужно убирать из головы», — добавил он.