Транспорт 01 февраля 2024, 11:35 Автоэксперт Сажин осудил идею отказа от мигающей зеленой фазы светофора

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В нескольких российских регионах решили отказаться от зеленой мигающей фазы светофора, чтобы снизить аварийность и отучить водителей проскакивать перекрестки в последний момент. Своим мнением относительно этой инициативы с Общественной Службой Новостей поделился автоэксперт Владимир Сажин.

Он признал, что проблема с проездом на мигающий зеленый есть и требует решения. Но предположил, что отказ от этой фазы светофора спровоцирует еще большую аварийность. В городах, где поток машин довольно плотный, количество ДТП увеличится, просто они переместятся в зону до перекрестков.

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«Как бы мы не получили обратный эффект, когда аварийность пойдет вверх, но не на перекрестке, а перед перекрестком — водители будут бояться выезжать на перекресток и резко бить по тормозам при включении запрещающего сигнала светофора», — заявил эксперт.

Он посоветовал решать проблему иначе. Например, установить на перекрестках камеры и уменьшить нештрафуемое превышение до 10 километров в час. Тогда будет видно, кто ускорялся перед перекрестком, кто проехал на красный.

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