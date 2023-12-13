13 декабря 2023, 17:49
Автоэксперт Сажин: не стоит очищать машину от снега с помощью кипятка
Поливание автомобиля кипятком во время очистки от снега может повредить лакокрасочное покрытие из-за перепада температур. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, самым эффективным способом безопасно очистить машину станет ее перевозка на эвакуаторе в автосервис. Там естественным способом автомобиль разморозится, всю наледь также можно сбить при помощи керхера.
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Стоимость мойки и эвакуатора в таком случае будут в разы дешевле, чем заново перекрасить машину, отметил Сажин.
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