Транспорт 13 декабря 2023, 17:49 Автоэксперт Сажин: не стоит очищать машину от снега с помощью кипятка

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Поливание автомобиля кипятком во время очистки от снега может повредить лакокрасочное покрытие из-за перепада температур. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, самым эффективным способом безопасно очистить машину станет ее перевозка на эвакуаторе в автосервис. Там естественным способом автомобиль разморозится, всю наледь также можно сбить при помощи керхера.

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Стоимость мойки и эвакуатора в таком случае будут в разы дешевле, чем заново перекрасить машину, отметил Сажин.