Транспорт 30 января 2024, 14:39 Автоэксперт Сажин: нарушение со скрытыми номерами можно администрировать только в ручном режиме

Читать 360tv в

Нарушения, связанные с неправильной установкой или сокрытием номеров на автомобиле, можно администрировать только в ручном режиме. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой».

По его словам, сотрудникам полиции придется встать на дорогу и в ручном режиме останавливать машины с доказательствами того, что номер действительно нечитаемый и был скрыт. При этом у инспекторов больше задач, чем просто стоять и администрировать скрытые знаки.

Реклама

Отмечается, что Сажин также усомнился в эффективности лишения прав в борьбе за закрытые номера автомобилистов.