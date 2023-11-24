Транспорт 24 ноября 2023, 11:00 Автоэксперт Сажин: моторное масло замерзает при температуре около -30 градусов

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Низкие температуры зимой могут серьезно повлиять на работу автомобиля. Владельцам машин важно знать, какие предельные значения выдерживают разные технические жидкости, сообщил автоэксперт Владимир Сажин Общественной службе новостей.

По его словам, моторное масло замерзает в пределах -30 градусов. Бензин выдерживает температуру до -60 градусов, дизтопливо — до -35 градусов. До тех пор, пока техническая жидкость не прогреется до нужной температуры, нагрузку на двигатель давать нельзя.

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Сажин отметил, что на Крайнем Севере автомобили либо не глушат, либо используют предпусковые нагреватели.