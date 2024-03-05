Транспорт 05 марта 2024, 13:25 Автоэксперт Сажин: мощная акустическая система в авто может вывести из строя предохранители

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Установка мощной акустической системы на штатную проводку в автомобиле может вывести из строя предохранители. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, эта проблема решится, если установить в машине более мощный предохранитель. Также на штатную проводку можно проложить силовой кабель напрямую от аккумулятора.

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«Что касается шума глушителя, то здесь нарушителей нужно ловить исключительно при помощи измерителей шума. Это не всегда реально, например, с мотоциклистами. Сработает только если его остановить и прокрутить ручку газа», — отметил Сажин.