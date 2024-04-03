Транспорт 03 апреля 2024, 13:07 Автоэксперт Сажин: лучший способ сэкономить на эксплуатации автомобиля — не эксплуатировать его

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Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как сэкономить на эксплуатации транспортного средства в весеннее время года.

По его словам, каждый водитель экономит как может. Кто-то это делает на лампочках, не включая поворотники, кто-то покупает дешевые запчасти, у которых срок эксплуатации меньше, чем у оригинальных.

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Сажин отметил, что лучший способ сэкономить на эксплуатации автомобиля — не эксплуатировать его. Автоэксперт также призвал объезжать ямы, чтобы не давать нагрузку на подвеску и обеспечивать экономию топлива.

«Омывайку тоже можно залить летнюю поверх зимней, ничего страшного не будет», — добавил он.