13 декабря 2023, 17:49
Автоэксперт Сажин: камеры фиксации средней скорости не снизят аварийность
Камеры фиксации и штрафы водителей за превышение так называемой средней скорости не снизят аварийность на дорогах. Такое мнение выразил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, видеокамеры давно перестали быть эффективным средством профилактики аварийности, они скорее стали способом зарабатывания денег. Сегодня на дорогах избыточное количество камер, но на количество ДТП в стране это никак не влияет.
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«Как машины бились, так они и бьются, как штрафы приходили, так они и приходят», — отметил Сажин.
Отмечается, что ранее МВД России выступило против идеи штрафовать водителей за превышение средней скорости.
Водители
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