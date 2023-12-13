Транспорт 13 декабря 2023, 17:49 Автоэксперт Сажин: камеры фиксации средней скорости не снизят аварийность

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Камеры фиксации и штрафы водителей за превышение так называемой средней скорости не снизят аварийность на дорогах. Такое мнение выразил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, видеокамеры давно перестали быть эффективным средством профилактики аварийности, они скорее стали способом зарабатывания денег. Сегодня на дорогах избыточное количество камер, но на количество ДТП в стране это никак не влияет.

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«Как машины бились, так они и бьются, как штрафы приходили, так они и приходят», — отметил Сажин.

Отмечается, что ранее МВД России выступило против идеи штрафовать водителей за превышение средней скорости.