Транспорт 24 января 2024, 12:41 Автоэксперт Сажин: если водитель привык ездить на иномарке, его вряд ли заинтересует АвтоВаз

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Госдума приняла законопроект о локализации такси и каршеринга, согласно которому водители будут пересаживаться в отечественные автомобили. Если человек привык ездить на иномарке, он вряд ли выберет АвтоВаз, сообщил автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

По его словам, российские машины пока не соответствуют требованиям безопасности. Также «нелюбовь» водителей к автомобилям отечественного производства тянется еще с советских времен, когда по этому поводу было много частушек, анекдотов и поговорок.

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Кроме того, у российского автопрома отсутствует люксовый сегмент автомобилей. При всеобщей локализации это станет проблемой для тех, кто к нему привык, отметил Сажин.