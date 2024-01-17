Транспорт 17 января 2024, 12:44 Автоэксперт Рузанов связал резкий рост числа поломок автомобилей с сильными морозами

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В России спрос на услуги СТО вырос на 30% с начала 2024 года. Это связано с серьезными морозами, которые накрыли многие российские регионы, сообщил автоэксперт Алексей Рузанов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, чаще всего в сервисы обращались с «замороженными» автомобилями, которые не заводились. Также водителя требовалась замена различных резино-технических деталей, которые первыми страдают от перепада температур, сообщил сайт kp.ru.

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Рузанов отметил, что спрос на услуги СТО особенно вырос в Санкт-Петербурге, в Поволжье, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.