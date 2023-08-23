Транспорт 23 августа 2023, 15:00 Автоэксперт Рузанов предупредил владельцев BMW, Audi, Mercedes-Benz о проблемах с доступом к ПО

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Технический директор сети автосервисов Fit SERVICE Алексей Рузанов в разговоре с изданием kp.ru предупредил владельцев BMW, Audi, Mercedes-Benz о проблемах с доступом к ПО. Особенно это коснется тех автомобилистов, которые приобрели машину в последние два года.

По словам эксперта, официальные дилеры будут ограничены в доступе к информации по ремонту этих марок. Им будет сложнее диагностировать некоторые узлы автомобиля.

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Машин более ранних годов выпуска подобные проблемы не коснутся. Как отметил Рузанов, все руководства по эксплуатации уже скачаны, а фирменные программы давно взломаны.