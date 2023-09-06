Транспорт 06 сентября 2023, 13:26 Автоэксперт Рузанов посоветовал проверить кондиционер в машине перед сезоном дождей

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Исправная система кондиционирования в автомобиле осенью не менее важна, чем летом. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Он объяснил, что важно проверить кондиционер и печку. Потому что в дождливую погоду стекла очень сильно запотевают, и это мешает обзору водителя и может стать причиной аварии.

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Как добавили «Дни.ру», также необходимо следить за исправностью всех ламп в автомобиле. В частности, следует проверить противотуманные фары.

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