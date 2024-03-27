Транспорт 27 марта 2024, 13:14 Автоэксперт Родионов: сильно загрязненные колеса невозможно правильно отбалансировать

Читать 360tv в

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, почему нельзя приезжать на шиномонтаж с грязными колесами. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Он отметил, что диски, на которых за зимний период образовались слои пыли и песка, невозможно правильно отбалансировать.

Реклама

«Даже 5-10 граммов грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости», — пояснил специалист.

Впоследствии вибрация, добавил Родионов, способна вывести из строя какой-либо связанный узел подвески.