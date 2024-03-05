05 марта 2024, 16:10
Автоэксперт Родионов: регулярная чистка дросселя продлит срок службы двигателя
Некоторые процедуры для машины способны продлить срок службы дорогих запчастей, например двигателя. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Газетой.ru».
Он напомнил, что загрязнение дросселя может привести к затрудненному холодному пуску, из-за чего уменьшается ресурс двигателя. В связи с этим эксперт посоветовал не забывать про чистку индуктора.
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Родионов также рекомендовал следить за состоянием свечей и форсунок.
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