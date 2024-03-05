Транспорт 05 марта 2024, 16:10 Автоэксперт Родионов: регулярная чистка дросселя продлит срок службы двигателя

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Некоторые процедуры для машины способны продлить срок службы дорогих запчастей, например двигателя. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Газетой.ru».

Он напомнил, что загрязнение дросселя может привести к затрудненному холодному пуску, из-за чего уменьшается ресурс двигателя. В связи с этим эксперт посоветовал не забывать про чистку индуктора.

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Родионов также рекомендовал следить за состоянием свечей и форсунок.