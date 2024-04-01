Транспорт 01 апреля 2024, 13:45 Автоэксперт Родионов рассказал, что обрыв ремня газораспределительного механизма влечет за собой серьезные последствия

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал автомобилистам следить за ремнем газораспределительного механизма. По словам эксперта, его обрыв влечет за собой серьезные последствия.

Водителям нужно обращать внимание на падение мощности, затруднение запуска двигателя и вибрации. Все эти признаки могут указывать на то, что топливная смесь образуется некорректно.

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Еще одним признаком износа ремня Родионов назвал повышенную дымность автомобиля. Шелестящие и тикающие звуки из моторного отсека как раз и указывают на наличие проблемы.