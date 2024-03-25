Транспорт 25 марта 2024, 16:59 Автоэксперт Родионов предупредил, что недокачанные шины могут привести к ДТП

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал, что недокачанные шины могут привести к ДТП.

Дело в том, что не все специалисты автосервисов проверяют рекомендации производителей по давлению в шинах. Однако соблюдать эти рекомендации крайне необходимо.

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«Если накачать недостаточно, то скорость износа резины возрастет, а риски непредвиденных ситуаций на дороге, в том числе ДТП, вырастут», — пояснил Родионов.

Он также отметил, что недокачанные шины опаснее перекачанных, поскольку могут попросту разбортоваться на повороте.