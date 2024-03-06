Транспорт 06 марта 2024, 16:17 Автоэксперт Родионов: неравномерное давление в шинах — одна из причин увода машины в сторону

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Чаще всего машину уводит в сторону после посещения автосервиса по одной причине — это неравномерное давление в шинах, рассказал «Известиям» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Некоторые водители ради экономии ставят на одну ось колеса с разным рисунком протектора шин. Это грозит не только уводом, но и в целом минимальной управляемостью.

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«Неравномерный износ шин также может стать причиной увода авто в сторону. Такое случается, например, в случае продолжительной езды на „запаске“», — пояснил автоэксперт.

Частой причиной люфта также становятся изношенные втулки и сайлентблоки, добавил Родионов.