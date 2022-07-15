Автоэксперт Рюмшин рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля

Во время выбора автомобиля на вторичном рынке, важно соблюдать ряд правил, чтобы не ошибиться с выбором. Такой информацией поделился автоэксперт Дмитрий Рюмши. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, в первую очередь необходимо выбрать модель автомобиля, которая вам подходит. Важно изучить отзывы, изучить обзоры в интернете и форумы автовладельцев. Стоит понять, какие главные проблемы возникают у владельцев таких авто.

«Так же советуем заглянуть на такие ресурсы, как wikimotors.ru, где достаточно досконально описаны болячки разных агрегатов устанавливающихся в понравившуюся вам модель машины», — сказал Рюмшин.

После того, как вы выбрали модель, стоит обратиться к сайтам объявлений. Эксперт посоветовал отдавать предпочтения сайтам Авито, Авто.ру, Дром.ру. Эти ресурсы по продаже являются самыми крупными. Кроме того, подчеркнул Рюмшин, они обладают хорошей системой фильтрации. Можно выбрать такие параметры, как год, цена, пробег, кузов, объем и мощность двигателя, тип коробки передач, а иногда и указать комплекцию.