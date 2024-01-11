Транспорт 11 января 2024, 13:54 Автоэксперт Рязанов рассказал, что многие автомобилисты не знают о регулировке ремней безопасности

Читать 360tv в

Современные машины оснащены множеством полезных функций, про которые автомобилисты не знают или забывают. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

По его словам, одной из таких функций является регулировка ремней безопасности. Его можно расположить вертикально, если зажать фиксатор. Кроме того, можно уменьшить ослепляющий эффект фар едущих сзади автомобилей с помощью светодиода, передала Общественная Служба Новостей.

Реклама

«Зарубежные автомобили с 2008 года оснащаются системами контроля давления в шинах (TPMS), которая предупреждает о снижении давления на 25%», — отметил эксперт.

Авторы: