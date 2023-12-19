19 декабря 2023, 12:46
Автоэксперт Рязанов посоветовал россиянам не торговаться при покупке автомобиля по телефону
Технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов в разговоре с изданием Lenta.ru посоветовал россиянам, желающим купить автомобиль с пробегом, не торговаться по телефону. По его словам, прежде следует тщательно осмотреть авто на дефекты.
Эксперт пояснил, что в большинстве случаев сбить цену без осмотра авто пытаются только перекупы. Таким образом можно отпугнуть продавца.
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Перед покупкой машины следует проверить все документы, а также техническое состояние транспортного средства при помощи различных сервисов. Кроме того, следует задать все волнующие вопросы владельцу, даже если идет речь о незначительных поломках, добавил Рязанов.
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