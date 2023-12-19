Транспорт 19 декабря 2023, 12:46 Автоэксперт Рязанов посоветовал россиянам не торговаться при покупке автомобиля по телефону

Читать 360tv в

Технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов в разговоре с изданием Lenta.ru посоветовал россиянам, желающим купить автомобиль с пробегом, не торговаться по телефону. По его словам, прежде следует тщательно осмотреть авто на дефекты.

Эксперт пояснил, что в большинстве случаев сбить цену без осмотра авто пытаются только перекупы. Таким образом можно отпугнуть продавца.

Реклама

Перед покупкой машины следует проверить все документы, а также техническое состояние транспортного средства при помощи различных сервисов. Кроме того, следует задать все волнующие вопросы владельцу, даже если идет речь о незначительных поломках, добавил Рязанов.