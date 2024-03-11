Транспорт 11 марта 2024, 14:22 Автоэксперт Рязанов назвал Sentra, Juke и Tiida самыми надежными моделями Nissan

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Sentra, Juke и Tiida считаются самыми надежными по ликвидности моделями автомобиля Nissan. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Он пояснил, что кузовы Sentra и Nissan Tiida хорошо противостоят коррозии, а Nissan Juke обладает высокими ходовыми характеристиками благодаря полному приводу. Эта модель хорошо себя зарекомендовала как в городе, так и на бездорожье, написали «Известия».

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Цены на Nissan Sentra в России начинаются от 900 тысяч и доходят до 1,28 миллиона рублей, на Tiida — от 630 тысяч до 1,16 миллиона рублей, а на Juke — от 1,1 миллиона рублей, сообщил Рязанов.