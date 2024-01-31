Транспорт 31 января 2024, 15:30 Автоэксперт Рязанов напомнил о важности наличия в авто «прикуривателей» для аккумулятора зимой

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Не стоит недооценивать необходимость дополнить набор автомобилиста зимой «прикуривателями» для аккумулятора. Об этом сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов «Российской газете».

По словам эксперта, летом подобная предусмотрительность может и не пригодиться, но зимой в трудных погодных условиях эта вещь станет необходимой. Также в холодное время года набор автомобилиста нужно дополнить буксировочным тросом.

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Кроме того, Рязанов посоветовал не откладывать визит на сервисный центр при обнаружении даже незначительной неисправности, сообщили на сайте «Мир 24».