31 января 2024, 15:30
Автоэксперт Рязанов напомнил о важности наличия в авто «прикуривателей» для аккумулятора зимой
Не стоит недооценивать необходимость дополнить набор автомобилиста зимой «прикуривателями» для аккумулятора. Об этом сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов «Российской газете».
По словам эксперта, летом подобная предусмотрительность может и не пригодиться, но зимой в трудных погодных условиях эта вещь станет необходимой. Также в холодное время года набор автомобилиста нужно дополнить буксировочным тросом.
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Кроме того, Рязанов посоветовал не откладывать визит на сервисный центр при обнаружении даже незначительной неисправности, сообщили на сайте «Мир 24».
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