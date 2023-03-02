Транспорт 02 марта 2023, 17:57 Автоэксперт Решетников посоветовал не покупать автомобили за границей Автоэксперт Решетников заявил, что владелец может потерять купленную за границей машину

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Покупка автомобиля за границей может повлечь за собой ряд проблем. Руководитель дилерского направления сети автосалонов Денис Решетников рассказал, с чем можно столкнуться при неудачном раскладе. Об этом сообщил «Прайм».

По словам специалиста, автомобиль, который человек приобретает за границей, не имеет гарантий. По этой причине при транспортировке машины в Россию по параллельному импорту есть риск лишиться транспортного средства, написали Nation News.

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«Если в СБКТС завышен экологический класс, легализовать такой автомобиль на территории России просто невозможно», — рассказал специалист.