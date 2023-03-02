02 марта 2023, 17:57
Автоэксперт Решетников посоветовал не покупать автомобили за границей
Автоэксперт Решетников заявил, что владелец может потерять купленную за границей машину
Покупка автомобиля за границей может повлечь за собой ряд проблем. Руководитель дилерского направления сети автосалонов Денис Решетников рассказал, с чем можно столкнуться при неудачном раскладе. Об этом сообщил «Прайм».
По словам специалиста, автомобиль, который человек приобретает за границей, не имеет гарантий. По этой причине при транспортировке машины в Россию по параллельному импорту есть риск лишиться транспортного средства, написали Nation News.
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«Если в СБКТС завышен экологический класс, легализовать такой автомобиль на территории России просто невозможно», — рассказал специалист.
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