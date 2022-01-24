Автоэксперт рассказал, вырастут ли цены на автомобили в 2022 году

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, будут ли в 2022 году расти цены на новые автомобили. По его словам, несмотря на то, что пандемия коронавируса негативно отразилась на автомобильном рынке и стоимость машин резко пошла вверх, в этом году цена на авто расти не будет. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — сказал он.

Субботин также отметил, что производство автомобилей должно наладиться к концу года. Это может произойти благодаря увеличению масштабов выпуска микросхем, в том числе в Европе. Как только производство наладится, цены даже могут пойти вниз, заключил автоэксперт.