Автоэксперт рассказал, стоит ли менять лобовое стекло с образовавшейся трещиной

Повреждения лобового стекла автомобиля могут привести к возникновению ДТП. Из-за сколов, царапин и трещин у водителя ухудшается обзор, отметили автоэксперты «Авто Mail.ru». По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова при обнаружении повреждений на стекле необходимо срочно ехать в сервис, передали Nation News.

«Понятно, что стекло с трещиной — это нехорошо. Согласно всем международным нормам по безопасности, любая трещина недопустима, то есть стекло нужно менять. Во-первых, она ухудшает обзорность, особенно в сложных погодных условиях. Также стекло с трещиной может не так отреагировать в случае удара: как-то иначе развалится и так далее», — рассказал эксперт.

Однако, по словам эксперта, не все водители осуществляют замену лобового стекла при малейших нарушениях. Кадаков заявил, что каждый отдельный случай необходимо оценивать индивидуально. Он отметил, что избежать замены не получится в том случае, если на стекле образовались серьезные сколы или большие трещины.