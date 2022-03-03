Автоэксперт рассказал, почему сейчас не лучшее время для покупки авто

На данный момент значительного роста стоимости авто не произошло. Удалось зафиксировать лишь единичные случаи. Таким мнением поделился основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев. Об этом сообщило ИА НСН.

«Одна компания подняла цены на 10%, на второй день на 20% подняли, потом на 40% за три дня. Народ перестал покупать. Мне присылают регулярно фото ценников: Solaris за 2,95 миллиона, а УАЗ Патриот за 3,7 миллиона. Я не знаю, у кого в голове там и что случилось. Вероятно, кто-то решил, что есть люди, которые покупали доллар по 193 в „Тинькоффе“ и им все равно, они могут килограммами относить деньги», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что людей, которые сейчас обладают большими средствами и готовы приобретать автомобили по завышенной цене, довольно мало. По его словам, не стоит поддаваться панике. Гораздо лучше подождать снижения цен на машины.