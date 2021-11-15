Автоэксперт рассказал, пассажиры каких автомобилей в случае аварии наименее защищены

Автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал, какие марки автомобилей относятся к самым небезопасным в случае ДТП. По его словам, современные машины более защищены, чем те, что выпускались 20 лет назад, однако среди них есть исключения. Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Сегодня выпускаемые автомобили, конечно, безопаснее, чем десять и, тем более, двадцать лет назад, но, тем не менее, некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в крэш-тестах. Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500», — процитировала «Газета.ru» специалиста.

Также в ДТП получить травмы рискуют те, кто ездит на маленьких автомобилях. По словам Горбачева, это связано с «очень маленькими» зонами сминаемости. В завершении он отметил, что любое авто может стать опасным, если не пристегнуться ремнем безопасности.