Транспорт 19 декабря 2022, 16:55 Автоэксперт рассказал об эффективности работы электрокаров зимой Автоэксперт Антон Воротников: зимой заряд электрокара снижается в два раза

Читать 360tv в

В последнее время отмечается тенденция к увеличению роста продаж электроавтомобилей в России. О том, как могут повести себя электрокары в зимний период, рассказал «Общественной службе новостей» автоэксперт Антон Воротников.

По мнению эксперта, зимы в различных регионах страны могут очень отличаться. Так, где-то температура может достигнуть до -50 градусов, а где-то будет варьироваться до -10.

Реклама

Однако, в среднем в зимний период заряд электрокара снижается в два раза, а большое количество энергии расходуется на обогрев.

Реклама