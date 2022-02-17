Автоэксперт рассказал о положениях рук на руле, которые могут привести к ДТП

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков рассказал, какое положение рук на руле во время вождения автомобиля может привести к аварии. Специалист отмтеил, что одна рука или руки в нижней части руля крадут у водителя драгоценные секунды, передала «Вечерняя Москва».

«Если мы говорим про обычный автомобиль, то, если вы не участвуете в каких-то внедорожных соревнованиях, то руки должны быть расположены на руле, хват закрытый и положение рук — примерно „без десяти два“. То есть, если представить, что вы смотрите на циферблат, левая рука должна быть в районе цифры 10, а правая — около цифры два», — сообщил автоэксперт.

Только такое положение рук, по словам Сачкова, позволяет при возникновении экстренной ситуации быстро повернуть руль и вправо, и влево. А вот если положить руки в нижнюю часть руля, то реакция будет заторможенной. Также и при управлении автомобиля одной рукой: при таком способе удержания руля невозможно сделать маневр качественно, заключил автоэксперт.