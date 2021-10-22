Автоэксперт рассказал, какие шины выбрать для холодного времени года

Шины без шипов подойдут тем, кто предпочитает комфорт и отсутствие «сюрпризов» на твердых городских дорожных покрытиях. Об этом в интервью радиостанции Sputnik заявил автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин. Он отметил, что шипы нужно брать тем водителям, которым приходится ездить по льду.

«В обиходе есть название „липучка“ для нешипованной резины. Оно не очень корректное, но оно укоренилось. Это шина с зимним рисунком протектора. На ней нет шипов, а это значит, что такие шины более комфортные, они менее шумные. Еще они лучше шипованных работают на очень твердом покрытии вроде брусчатки или трамвайных рельсов. Если у вас шипы, то железо по камню или по железу не сработает», — сказал Чуйкин.

Эксперт подчеркнул, что благодаря так называемой «липучке» можно неплохо сэкономить. Такие шины прослужат дольше, нежели шипованная резина, а менять их придется реже.

«Шипованная шина — это все-таки соединение металлических деталей и резины. Рано или поздно, но шип из резины вылетит и потеряется. Это может произойти через достаточно продолжительное время, но произойдет. Если посмотреть на старую покрышку, которая изначально была шипованной, то мы увидим, что шипов там уже недостает. Естественно, при этом шина начинает работать хуже, поскольку изначально была рассчитана на все шипы», — заключил Чуйкин.