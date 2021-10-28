Автоэксперт рассказал, как выбрать авто с пробегом

Желая сэкономить, многие люди решаются на покупку подержанного автомобиля. Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с радио Sputnik рассказал, как не ошибиться с выбором.

Специалист рассказал, что в первую очередь важно убедиться в юридической чистоте машины. Проверить это можно с помощью сайта Госавтоинспекции, введя VIN-номер транспорта. Стоит обратить внимание на то, не находится ли машина в розыске, сколько у нее было владельцев и являлась ли она участником ДТП. На сайте Федеральной нотариальной палаты же стоит проверить авто на наличие задолженностей.

«На рынке подержанных машин много залоговых автомобилей. Если человек, который продал автомобиль, не будет выплачивать деньги по кредиту, у покупателя могут просто забрать транспортное средство», — предупредил Едрышов.

При этом возраст транспорта стоит определять по состоянию салона. Показатели счетчиков пробега вполне реально занизить.