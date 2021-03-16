Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль

Директор по развитию сети «Мой автопрокат» Максим Меженков рассказал, какую информацию нужно узнать, прежде чем брать автомобиль с пробегом. Об этом сообщил «Мир 24».

В первую очередь нужно выяснить, сколько было владельцев у машины, кто они. Также надо посмотреть двигатель у машины. Самые надежный — v-образный, пояснил эксперт.

Кроме того, нужно учитывать, что у переднеприводных машин самый низкий риск неисправностей. С задне- и полноприводными могут возникнуть проблемы. Самой надежной коробкой передач Меженков назвал механическую. Также он рекомендовал внимательно смотреть фото автомобиля и сразу спросить у продавца обо всех дефектах, например, ржавчине.

Технический директор сети автосалонов «Fresh Auto» Максим Рязанов добавил, что следует проверить, не числится ли машина в угоне или в автопарке такси. Для этого нужно узнать ее VIN-номер.

«Владелец обязан предоставить VIN-код автомобиля. Обратите внимание, что отказ сообщать его — признак нечестной игры со стороны продавца», — подчеркнул он.