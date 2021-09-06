Автоэксперт рассказал, как дешевле купить машину в автосалоне

Эксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин объяснил россиянам, как можно дешевле приобрести автомобиль. По его словам, из-за дефицита электронных компонентов цены на авто резко влетели вверх. Чтобы не переплачивать лишнего, специалист советует четко представлять, какая машина нужна его владельцу. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Надо четко все взвесить, подумать, какую машину вы хотите, что вам нравится, а что кажется необязательным. Идеальный вариант — когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять „портрет“ автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то — стеклянная крыша», — объяснил Чуйкин.

Таким образом, по словам специалиста, дилер поймет, за что вы готовы отдавать деньги, а за что нет, и будет вам предлагать соответствующий товар без лишних наворотов. По предварительному прогнозу, автомобильный рынок вернется к ситуации примерного баланса спроса и предложения в начале 2022 года.