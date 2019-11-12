Автоэксперт рассказал, чем опасно сокращение периода шипованных шин в России

По его мнению, такое нововведение может оказаться способом пополнения бюджета.

«Автомобилистов пытаются обложить все новой и новой данью — и это еще один способ, еще одна лазейка для новых штрафов и поборов», — отметил Похмелкин.

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Он также добавил, что Государство может и не поддержать предложение.

По словам председателя движения, предложение достаточно рискованно, из-за длительного зимнего периода в России.

«Мне кажется, это недостаточно просчитано и потому угрожает безопасности дорожного движения», — пояснил Похмелкин.

Автоэксперт обратил внимание на сложность контроля за подобными нарушениями. Он убежден, что это увеличит нагрузку ГАИ, так как «с помощью видеофиксации это нарушение не установишь, там будет масса споров. Отслеживать придется только вручную».

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины, которая «убивает» дорожное полотно.