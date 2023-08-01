Транспорт 01 августа 2023, 19:25 Автоэксперт раскрыл причину подорожания «Москвича» Эксперт по автомобилям Шкуматов назвал курс рубля причиной подорожания «Москвича» Пресс-служба компании «Москвич»

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Причиной резкого подорожания автомобиля «Москвич» стала ситуация с курсом рубля. Об этом руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил НСН.

«„Москвич“ занимается промышленной сборкой автомобилей. В общем-то, автомобили поставляются из Китая в виде машино-комплекта, поэтому этот автомобиль приобретается за валюту, а в последнее время у нас рубль довольно серьезно ослаб, в связи с чем и произошел пересмотр стоимости автомобилей», — пояснил автоэксперт.

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По мнению Шкуматова, с возможным выравниванием курса рубля изменится и цена на «Москвич». Также на нее может повлиять процесс импортозамещения: чем удачнее окажется локализация производства, тем проще будет регулировать стоимость автомобиля.

Ранее стало известно, что компания «Москвич» подняла цены на модели 2023 года. Оба кроссовера — бензиновый «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е» — подорожали с 1 августа почти на 11%.